Haberler » Güncel » İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon; 4 bin yıllık ana tanrıça heykelciği... - Haber

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon; 4 bin yıllık ana tanrıça heykelciği...

İSTANBUL'da düzenlenen operasyonlarda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

06.12.2019 11:51 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:51İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon; 4 bin yıllık ana tanrıça heykelciği...
İSTANBUL'da düzenlenen operasyonlarda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. 6 farklı ilçedeki operasyonlar kameralara yansırken, 12 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 1 Kasım ile 5 Aralık tarihleri arasında Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece, Fatih, Ümraniye, Pendik ve 'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik 8 farklı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda aralarında 4 bin yıllık Anadolu arkeoloji tarihinin önemli parçalarından oluşan ana tanrıça heykelciğinin de olduğu çok sayıda tarihi obje ile para ele geçirilirken 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Tarihi eser operasyonları kameralara yansıdı.


- Ablay

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beykoz, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:43 Çevreci amonyak üretimi projesi - Haber
12:43 Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları 5'inci günde sürüyor (2) - Haber
12:43 Demre'de yaz bitmiyor - Haber
12:39 Seferihisar Belediyesinden fuara gelen ziyaretçilere mandalina ikramı - Haber
12:37 Ermeni TV kanalından skandal ifadeler: Iğdır'ı Ermenistan toğrağı olarak gösterdiler - Haber
12:37 Başkan Aktaş'tan gençlere tavsiyeler - Haber
11:55 Kız öğrencilerinin pantolon boyunu ölçtüğü iddia edilen okul müdürü açığa alındı - Haber
11:26 Teröristlerin araziye tuzakladığı mayın infilak etti: 4 asker yaralı - Haber
11:25 Kamuoyu araştırması: Suriyeli mülteciler Türkiye'de mutlu, memleketine dönmek istemiyor - Haber
11:16 Gürbulak Sınır Kapısı'nda 18 ton siyanür ele geçirildi - Haber
6.12.2019 12:50:22