İstanbul'da Tarihi Eser Kaçakçılarına Operasyon: 8 Gözaltı

İstanbul
'da 3 ayrı ilçede düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, 8 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda eski çağlara ait yüzlerce obje ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir
, Beykoz
ve Ataşehir
'de 3 ayrı operasyona imza attı. Farklı tarihlerde Başakşehir'de antik döneme ait mezar ve mağaralar ile Ataşehir'de bir ev ve Beykoz'da durdurulan bir otomobile yapılan operasyonlarda 8 kaçakçı yakalandı. Operasyonlarda eski çağlara ait yüzlerce obje ele geçirildi. - İSTANBUL
İstanbul
14 Aralık 2018 Cuma 11:39