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İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda 912 sikke ele geçirildi.

09.08.2019 12:28 İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda 912 sikke ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Temmuz-7 Ağustos tarihlerinde, Fatih, Esenler ve Şişli ilçelerindeki 5 ayrı adrese operasyon düzenledi.
Baskın yapılan adreslerde yapılan aramada, Yunan, Helenistik, Doğu Roma İmparatorluğu-Bizans ve Ermeni Krallığı dönemlerine ait toplam 912 sikke ele geçirildi.
Söz konusu adreslerde bulunan sahte sikke yapımında kullanılan balmumu kalıplarla imitasyon sikkelere de el konuldu.
Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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