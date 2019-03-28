İstanbul'da Tarihi Eser Operasyonu

Kaynak: DHA

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN - İstanbul DHAİstanbul'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 4 bin yıllık baltalar, ok ve mızrak uçlarla İbranice ve Ermenice el yazması İncil'in dearalarında bulunduğu 836 tarihi eser ele geçirildi.İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih ve Küçükçekmece'de 6 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonun en önemli noktarından biri ise tarihi Kapalıçarşı oldu. Operasyonlarda 7 kişi gözaltına alınırken aramalarda, 4 bin yıllıkbaltalar, ok ve mızrak uçları ile İbranice ve Ermenice el yazması İncil'in de aralarında bulunduğu 836 tarihi eser ele geçirildi.Görüntü Dökümü;:---------Operasyondan görüntüler-Ele geçirilenler