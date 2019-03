İstanbul'da Tarihi Eser Operasyonu

Kaynak: DHA

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN - İstanbul DHAİstanbul'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 4 bin yıllık baltalar, ok ve mızrak uçlarla İbranice ve Ermenice el yazması İncil 'in dearalarında bulunduğu 836 tarihi eser ele geçirildi.İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih ve Küçükçekmece 'de 6 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonun en önemli noktarından biri ise tarihi Kapalıçarşı oldu. Operasyonlarda 7 kişi gözaltına alınırken aramalarda, 4 bin yıllıkbaltalar, ok ve mızrak uçları ile İbranice ve Ermenice el yazması İncil'in de aralarında bulunduğu 836 tarihi eser ele geçirildi.