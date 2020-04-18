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İstanbul'da tarihi meydanların boş hali havadan görüntülendi

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası boş kalan Eminönü Meydanı ve Sultanahmet Meydanı havadan görüntülendi.

18.04.2020 13:09 | Son Güncelleme: 18.04.2020 14:07
İstanbul'da tarihi meydanların boş hali havadan görüntülendi
İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası boş kalan Eminönü Meydanı ve Sultanahmet Meydanı havadan görüntülendi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul en sakin günlerinden birini yaşıyor. Her gün binlerce kişinin geldiği, İstanbul'un merkez noktalarından biri olan Eminönü Meydanı ve Sultanahmet meydanı bom boş kaldı. Havadan çekilen Eminönü Meydanı, tarihi balıkçılar ve Galata Köprüsü ise sessizliğe büründüğü görüldü.

Havadan çekilen görüntülerde her gün binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği Sultanahmet Meydanı'nda sessizliğe büründüğü görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Eminönü Meydanı, Sultanahmet, İstanbul, Güncel
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