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İstanbul'da tatil trafiği başladı! Yoğunluk yüzde 80'e ulaştı

İstanbul'da okulların kapanmasıyla birlikte yarıyıl tatili trafiği de başladı. İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin karne alıp tatile girmesiyle birlikte trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı.

17.01.2020 17:17 | Son Güncelleme: 17.01.2020 19:39

Yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte trafiğindeki yoğunluk da arttı. Bugün, ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin karne almasıyla birlikte tatillerini il dışında geçirmek isteyen aileler erken saatlerde yola çıktı.

KÖPRÜ VE BAĞLANTI YOLLARINDAKİ YOĞUNLUK DİKKAT ÇEKTİ

Cuma günleri, diğer günlere oranla daha da yoğun olan trafik, hem yağmurun başlamasıyla hem de okulların tatile girmesiyle daha erken saatte yoğunlaşmaya başladı. Özellikle köprü ve bağlantı yollarındaki yoğunluk dikkat çekti.

YOĞUNLUK YÜZDE 70'E ULAŞTI

Köprülerin yanı sıra TEM Otoyolu'nda hem Ankara hem de Edirne istikametinde ciddi trafik yoğunluğu oluşmaya başladı.

Öte yandan Avrupa Yakası'nda ise hem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti, hem de Avcılar istikametinde çok ciddi yoğunluk oluştu. Saat 19.30 itibarıyla trafik yoğunluğu 80'e yaklaştı.

İstanbul'da tatil trafiği başladı! Yoğunluk yüzde 80'e ulaştı

TEM Otoyolu, İstanbul, Güncel


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