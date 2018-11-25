İstanbul'da Tehlikeli Yolculuklar Kamerada

İstanbul
Eyüpsultan'da işlek bir cadde üzerinde motosiklet sürücüsü, eşine ve çocuğuna kask bile takmadan seyretti. Şişli
'de ise bir motosikletli taşıdığı kutular nedeniyle görünmez oldu. İstanbul Eyüpsultan Mareşal Fevki Çakmak Caddesi üzerinde bir sürücü, eşini ve çocuğunu kask bile takmadan motosiklete bindirerek seyretti. Çocuğunun ayaklarının neredeyse yere değdiğinden habersiz giden sürücünün tehlikeli yolcuğu kameralara yansıdı. Sürücü bir süre sonra gözden kayboldu. Şişli'de ise motosikletli kurye, bağladığı kutular nedeniyle adeta görünmez hale geldi.
(İHA)
Şişli,İstanbul
25 Kasım 2018 Pazar 09:21