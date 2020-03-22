İSTANBUL'DA TEMİZLİK İŞÇİLERİ TULUM, MASKE VE ELDİVENLE ÇALIŞMAYA BAŞLADI

İSTANBUL meydanlarının temizliğinden sorumlu olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), temizlik işçilerine koronavirüse karşı beyaz tulum, maske ve eldiven dağıttı.

Temizlik işçileri, bugünden itibaren başlayan uygulamayla, işlerini bu koruyucu kıyafetller ve maskeler yapmaya başladı. Galata Köprüsü üzerinde balık tutanların arasında beyaz tulumuyla dikkat çeken temizlik görevlisi Ali Osman Başar "Bu kıyafetlerle bugün itibariyle çalışmaya başladık. Daha önce de korunaklıydı ama bu ekstra virüs sebebiyle" dedi.

Sami Kinyas adlı temizlik işçisi ise " Bu hijyen amaçlı. Koronavirüse karşı önlem almak amaçlı. İnsanlarımıza karşı daha iyi temizlik yapmak için. Kıyafetler gayet rahat, esnek bir şekilde çalışabiliyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Temizlik işçisinin galata köprüsü üstünde çöpleri temizlemesi

-Temizlik işçisinden detay görüntü

-Temizlik işçilerinin tam teşekküllü giyinmesi

-Çevredeki vatandaşlardan detay görüntü

-Temizlik işçisi Ali Osman Başar ile röportaj

-Temizlik işçisi Sami Kinyas ile röprotaj

- İstanbul

Kaynak: DHA