İstanbul'da Terör Operasyonu

İstanbul
merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, 4 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasında yer alan, örgütsel toplantı ve görüşme gerçekleştiren kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, İstanbul'un Kartal
, Ümraniye
ve Sancaktepe
ilçeleri ile İzmir
ve Van
'da 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, hakkında gözaltı kararı verilen 8 şüpheliden 4'ü yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyaller ele geçirildi.
PKK,İstanbul
17 Kasım 2018 Cumartesi 09:09