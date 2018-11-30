İstanbul'da Terör Operasyonu

İstanbul
'da terör örgütü PKK
'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün Suriye
yapılanması PYD/YPG içerisinde faaliyette bulunan yabancı uyruklu 2 kişinin yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Söz
konusu soruşturma kapsamında kentte birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Suriyeli 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.