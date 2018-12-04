İstanbul'da Terör Operasyonu

İstanbul
'da, terör örgütü PKK
üyesi oldukları ve Gaziosmanpaşa
'daki 2 aracın kundaklanması olayını gerçekleştirdikleri iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın sözde kuruluş yıl dönümü 27 Kasım'da, Gaziosmanpaşa'da el yapımı patlayıcı (EYP) atılarak 2 aracın kundaklanmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında, 2 ilçede operasyon düzenleyen ekipler 4 kişiyi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 7 mermiyle çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
PKK,Gaziosmanpaşa,İstanbul
04 Aralık 2018 Salı 12:54