İstanbul'da Terör Operasyonu

Kaynak: AA

İstanbul'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanında faaliyet gösterip yurda giriş yapan bir kişinin yakalanması ve üzerinden çıkan hafıza kartının incelenmesi sonucu, terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelileri yakalamak çalışma başlattı.Ekipler, Bahçelievler, Bayrampaşa, Beyoğlu, Esenyurt, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Kartal, Sancaktepe, Sultangazi, Sultanbeyli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda, 8 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada tabanca, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.