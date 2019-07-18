18.07.2019 11:53
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İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU
Kaynak: DHA
Güncel
Genç kızın hareket halindeki otobüsten düşüp öldüğü olayda dikkat çeken detay!
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Kaftancıoğlu'nun yargılandığı davada savcı mütaalasını açıkladı
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