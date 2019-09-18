Haberler » Güncel » Haber

İstanbul'da terör operasyonu 3 gözaltı

18.09.2019 15:18İstanbul'da terör operasyonu 3 gözaltı


Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:12 "Ahi Sofrası"nda yöresel yemekler yarıştı
20:11 AK Parti Sözcüsü Çelik: "Erken seçim gündemimizde yok"
20:11 Kuşadası Kent Konseyi'nde engelliler meclisi oluşturuldu
20:10 Gaziler Günü
20:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altın madalya kazanan Milli halterci Şaziye Erdoğan'a tebrik
20:09 Prof. dr. abdurrahman kılıç tuzla'daki fabrikada gereken önlemler alınmamış
20:08 Kırklareli annesinde kalmak isteyen kerem, icra yoluyla götürüldü-3