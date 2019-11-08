İstanbul'da terör operasyonu: çok sayıda gözaltı var

İSTANBUL polisi, PKK terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik daha önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler olduğu öğrenildi.
Güncel
Kaynak: DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyon yaptığı adreslerden biri de Bahçelievler ilçesi Zafer Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartman oldu. Terörle mücadele ekipleri, Özel Harekat ekiplerinin de desteği ile apartmanda bulunan bir daireye girdi. Dairede 1 kadın şüpheli gözaltına alınırken dairede bulunan örgütsel dokümanlara el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, Haseki eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Vatan Caddesi'nde bulunan emniyet yerleşkesine götürüldü.