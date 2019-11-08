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İstanbul'da terör operasyonu: çok sayıda gözaltı var

İSTANBUL polisi, PKK terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik daha önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

08.11.2019 04:14 | Son Güncelleme: 08.11.2019 04:18
İSTANBUL polisi, PKK terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik daha önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler olduğu öğrenildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyon yaptığı adreslerden biri de Bahçelievler ilçesi Zafer Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartman oldu. Terörle mücadele ekipleri, Özel Harekat ekiplerinin de desteği ile apartmanda bulunan bir daireye girdi. Dairede 1 kadın şüpheli gözaltına alınırken dairede bulunan örgütsel dokümanlara el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, Haseki eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Vatan Caddesi'nde bulunan emniyet yerleşkesine götürüldü.
İstanbul'da terör operasyonu: çok sayıda gözaltı var

Güncel

Kaynak: DHA


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