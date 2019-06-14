14.06.2019 16:32
Haberler»Güncel » Haber

İstanbul'da terör örgütü DHKP/C operasyonu

İstanbul

İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda, İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesi "gri" kategoride yer alan örgüt sorumlusunun da arasında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda, İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesi "gri" kategoride yer alan örgüt sorumlusunun da arasında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi'de DHKP/C'nin sözde yayın organlarından "Yürüyüş" dergisinin basıldığı bir matbaaya operasyon düzenledi.
Operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Şüpheliler arasında İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesi "gri" kategoride yer alan hücre sorumlusu Ali Aracı'nın da bulunduğu bildirildi.
Adreste yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
baka, terör, operasyon, istanbul, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:46 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ATATÜRK HAVALİMANI'NDA AÇIKLAMA YAPTI
17:46 İSTANBUL- CHP SANCAKTEPE'DE SEÇİM SONUÇLARINA İTİRAZ ETTİ
17:46 MARDİN Kamyondaki saman balyaları elektrik tellerine takıldı
17:46 KAYSERİ Küçük öğrencilerden şiir kitabı
17:45 19 yaşındaki genç 'yan bakma' kavgasında bıçaklandı
17:45 VALİLİKTEN YKS SINAVINDA GÜRÜLTÜ UYARISI
17:45 Gölbaşı HEM'den yıl sonu sergisi