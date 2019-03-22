İstanbul'da Terör Örgütü PKK'ya Operasyon

Kaynak: AA

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK'nın dağ kadrosuna katılarak bombalı ve silahlı saldırı eğitimi alan 2 şüphelinin, yerel seçimler öncesi İstanbul'da sansasyonel eylem planladığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.Mersin'den yolcu otobüsüyle kente geldikleri ve Kartal ile Pendik'teki 2 ayrı hücre evinde saklandıkları belirlenen Arif A. ve Şakir A. 14 Mart'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.Yapılan aramalarda, zanlıların üzerinden Suriye kimliği ve pasaportunun çıktığı öğrenildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.