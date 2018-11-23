İstanbul'da Terör Örgütünün Hücre Yapılanmasına Operasyon: 11 Gözaltı

23 Kasım 2018 Cuma 12:16



23 Kasım 2018 Cuma 12:16

İstanbul'da, 15 ayrı adrese yapılan operasyonda terör örgütü MKP üyesi 11 kişi yakalandı.Alınan bilgiye göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, Maoist Komünist Partisi (MKP) terör örgütünün güvenlik güçlerince ölü ele geçirilen üyelerinin propagandasını yapıp, kentlerde illegal korsan gösteri tertipledikleri iddiasıyla aranan 1 şüpheli için operasyon düzenledi. Sabaha karşı zırhlı araçlar ve Özel Harekat polisleri eşliğinde belirlenen adreslere giren terörle mücadele şubesi ekipleri, B.G., C.K., İ.Y., İ.S.A., M.Y., Ö.H., S.Y., S.Ş., U.A., Y.Y. ve I.K. adlı 11 şüpheliyi yakaladı.Teröristlere yardım ve yataklık ettikleri belirlenerek gözaltına alınan zanlılar Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dokümana el konuldu.Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor. - İSTANBUL