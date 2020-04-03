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İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA MASKESİZ YOLCU ALINMAYACAK

İSTANBUL DHAİstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında; yarından itibaren otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarına maskesi olmayan yolcular alınmayacak.

03.04.2020 22:22 | Son Güncelleme: 03.04.2020 22:22
İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA MASKESİZ YOLCU ALINMAYACAK

İSTANBUL DHA

İstanbul 'da koronavirüs tedbirleri kapsamında; yarından itibaren otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarına maskesi olmayan yolcular alınmayacak.

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi(İBB) yetkililerince şu açıklama yapıldı:

"Yarından itibaren otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarına yüzünde maskesi olmayan yolcular alınmayacaktır. Değerli İstanbulluların bu hassas konuda duyarlı olacaklarına şüphemiz yoktur."


Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Güncel
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