İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA MASKESİZ YOLCU ALINMAYACAK
İSTANBUL DHAİstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında; yarından itibaren otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarına maskesi olmayan yolcular alınmayacak.
03.04.2020 22:22 | Son Güncelleme: 03.04.2020 22:22
İSTANBUL DHA
İstanbul 'da koronavirüs tedbirleri kapsamında; yarından itibaren otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarına maskesi olmayan yolcular alınmayacak.İstanbul Büyük Şehir Belediyesi(İBB) yetkililerince şu açıklama yapıldı:
"Yarından itibaren otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarına yüzünde maskesi olmayan yolcular alınmayacaktır. Değerli İstanbulluların bu hassas konuda duyarlı olacaklarına şüphemiz yoktur."
Kaynak: DHA