İstanbul'da toplu taşıma araçlarına maskesiz yolcu alınmayacak
İSTANBUL'da koronavirüs tedbirleri kapsamında; yarından itibaren otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarına maskesi olmayan yolcular alınmayacak.
03.04.2020 22:23 | Son Güncelleme: 03.04.2020 22:23
İstanbul Büyük Şehir Belediyesi(İBB) yetkililerince şu açıklama yapıldı: "Yarından itibaren otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarına yüzünde maskesi olmayan yolcular alınmayacaktır. Değerli İstanbulluların bu hassas konuda duyarlı olacaklarına şüphemiz yoktur."- İstanbul
Kaynak: DHA