İstanbul'da toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplu taşıma araçlarını dezenfekte ediyor.
12.03.2020 12:14 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:14
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplu taşıma araçlarını dezenfekte ediyor.
İBB ekipleri, Kadıköy , Eminönü , Beşiktaş, Sultanbeyli, Mecidiyeköy ve bazı peronlarda, sefer aralarında İETT ve özel halk otobüslerinde yaptığı dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.
Salgın hastalıklara karşı toplu taşıma araçlarındaki riski azaltmaya yönelik çalışmalarda, doku dostu, geniş antimikrobiyal etkinliğe sahip, ortamdaki tüm bakteri, virüs, mantar ve parazitleri kısa sürede etkisizleştiren bir dezenfektan kullanıldığı belirtildi.
Otobüs sürücüleri de yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
İBB ekipleri, Kadıköy , Eminönü , Beşiktaş, Sultanbeyli, Mecidiyeköy ve bazı peronlarda, sefer aralarında İETT ve özel halk otobüslerinde yaptığı dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.
Salgın hastalıklara karşı toplu taşıma araçlarındaki riski azaltmaya yönelik çalışmalarda, doku dostu, geniş antimikrobiyal etkinliğe sahip, ortamdaki tüm bakteri, virüs, mantar ve parazitleri kısa sürede etkisizleştiren bir dezenfektan kullanıldığı belirtildi.
Otobüs sürücüleri de yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Eminönü, Kadıköy, Güncel
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