İstanbul'da toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplu taşıma araçlarını dezenfekte ediyor.
12.03.2020 12:19 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:19
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplu taşıma araçlarını dezenfekte ediyor.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi
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