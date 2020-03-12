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İstanbul'da toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplu taşıma araçlarını dezenfekte ediyor.

12.03.2020 12:19 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:19
İstanbul'da toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplu taşıma araçlarını dezenfekte ediyor.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi

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