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İstanbul'da toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Koronovirüs salgını nedeniyle İstanbul'da toplu taşıma araçlarının dezenfekte işlemi aralıksız devam ediyor.

07.04.2020 11:46 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:47
İstanbul'da toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışmaları devam ediyor
Koronovirüs salgını nedeniyle İstanbul 'da toplu taşıma araçlarının dezenfekte işlemi aralıksız devam ediyor.

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) önlemleri kapsamında, toplu taşıma araçlarının dezenfekte işlemi aralıksız devam ediyor. İETT otobüsleri her sefer yaptığında belediye ekipleri tarafından dezenfekte ediliyor. Özel kıyafetli dezenfekte ekibi Bakırköy Meydan'da otobüsler son yolcularını indirdiğinde dezenfekte işlemine başlıyor. Özel kıyafetli ekipler tarafından kamu kurumları, sokaklar ve çöp konteynerleri gibi birçok ortak kullanım alanlarında da dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Ekipler özel giysisi, maskesi ve eldiveni giyerek püskürtme cihazıyla dezenfekte çalışmasını yapıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››İstanbul'da toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışmaları devam ediyor - Haberler

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