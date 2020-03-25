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İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, toplu taşıma araçlarında denetim yaptı.

25.03.2020 15:12 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:12
İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi yapıldı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, toplu taşıma araçlarında denetim yaptı.
Ekipler, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aldığı önlemler kapsamında toplu taşıma araçlarındaki yolcu kapasitesinin yarısı kadar yolcu alıp almadığını kontrol etti.
Trafik ekipleri, araç sürücülerine İçişleri Bakanlığının konuya ilişkin genelgesi hakkında bilgi vererek, "Kapasitenizin yarısı kadar yolcu almanız gerekir. Birer koltuk boş kalacak şekilde oturmaları lazım. Aksi takdirde Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi (Emre aykırı davranmak) gereğince 392 lira para cezası uygulanacaktır." şeklinde uyarıda bulundular.
Öte yandan toplu taşıma araçlarında bulunan yolcular da konu hakkında bilgilendirildi.
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Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güncel

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