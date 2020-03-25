İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, toplu taşıma araçlarında denetim yaptı.
25.03.2020 15:29 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:29
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, toplu taşıma araçlarında denetim yaptı.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler: İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Ekonomi