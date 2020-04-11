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İstanbul'da toplu taşıma devam ediyor mu? Sokağa çıkma yasağında toplu taşıma var mı? Metrobüs çalışıyor mu? 11 Nisan İETT seferleri devam ediyor mu?

Sokağa çıkma yasağının gelmesiyle yasaktan muaf olan vatandaşlar toplu taşıma hakkında bazı konuları merak etti. Vatandaşlar sokağa çıkma yasağında İstanbul'da toplu taşıma var mı? Metrobüs çalışıyor mu? İETT seferleri devam ediyor mu? Metro açık mı gibi soruların yanıtlarını araştırdı.

11.04.2020 08:34 | Son Güncelleme: 11.04.2020 08:49
İstanbul'da toplu taşıma devam ediyor mu? Sokağa çıkma yasağında toplu taşıma var mı? Metrobüs çalışıyor mu? 11 Nisan İETT seferleri devam ediyor mu?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 gün süreli olarak büyükşehirlerde sokağa çıkma yasağının getirildi. Yaşanan gelişme ülke genelinde geniş yankı uyandırırken sokağa çıkma yasağından muaf olanlar ulaşım konusunda bazı konularda araştırmalar yaptı. Vatandaşlar, toplu taşıma devam ediyor mu? Sokağa çıkma yasağında toplu taşıma var mı? Metrobüs çalışıyor mu? İETT seferleri devam ediyor mu? Metro açık mı gibi soruların yanıtlarını merak etti.

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA DEVAM EDİYOR MU?

İstanbulda sokağa çıkma yasağı boyunca topu taşıma araçları belirli saatlerde hizmet verecek.İETT'den yapılan açıklamaya göre İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında sokağa çıkma yasağı istisnası olan vatandaşlara ulaşım hizmeti vermek adına, 11-12 Nisan tarihlerinde geçerli olmak üzere belli hatlarda sabah ve akşam otobüs seferleri düzenlenecek.

Otobüsler, sabah 07.00 ile 09.30 saatleri arasında, akşam 17.00 ile 19.00 saatleri arasında belirlenen kalkış noktalarından hizmet verecek.

Şehir hatları vapurlarının ise sabah ve akşam belirlenen saatlerde seferlerine devam edeceği öğrenildi.

METROBÜS ÇALIŞIYOR MU?

Metrobüs hattında sabah 06.00 ile 09.00 ve 16.00 ile 20.00 saatleri arasında seferler sürdürülecek.

İstanbul'da corona virüs(koronavirüs) önlemleri kapsamında metrobüs duraklarına da termal kamera konulmaya başlandı.

Güvenlik personeli tarafından izlenen termal kameralarla, ateşi yüksek olduğu tespit edilen yolcular, bilgilendirilerek uygun bir alanda bekletiliyor. Güvenlik görevlileri, 112 ve 184 numaralarını arayarak, yolcuyu en yakın sağlık kuruluşuna yönlendiriyor.

METRO AÇIK MI?

İBB yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı genelgesi ile ilan edilen sokağa çıkma yasağından dolayı 11-12 Nisan tarihlerinde hatlarımızda sefer yapılmayacaktır. 13 Nisan Pazartesi günü itibariyle seferlerimiz normal tarifeye uygun devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler: İstanbul, İETT, Gündem, Güncel
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