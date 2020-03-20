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İstanbul'da Toplu Taşıma Kullanımı 7,4 Milyondan 2,9 Milyona Düştü

İstanbul'da toplu taşıma araçlarının kullanım oranı Corona virüsü salgını nedeniyle yüzde 59,1 azaldı.

20.03.2020 08:46 | Son Güncelleme: 20.03.2020 08:46
İstanbul 'da toplu taşıma araçlarının kullanım oranı Corona virüsü salgını nedeniyle yüzde 59,1 azaldı. İBB verilerine göre, 18 Mart Çarşamba günü sadece 2 milyon 866 bin 581 adet yolculuk yapıldı. 4 Mart Pazartesi günü bu rakam 7 milyon 441 bin 316 adet olarak gerçekleşmişti İstanbul’da Toplu Taşıma Kullanımı 7,4 Milyondan 2,9 Milyona Düştü

Kaynak: DailyMotion.com

Etiketler : Koronavirüs, İstanbul, Güncel

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