İstanbul'da Toplu Taşıma Kullanımı 7,4 Milyondan 2,9 Milyona Düştü
İstanbul'da toplu taşıma araçlarının kullanım oranı Corona virüsü salgını nedeniyle yüzde 59,1 azaldı.
20.03.2020 08:46 | Son Güncelleme: 20.03.2020 08:46
İstanbul 'da toplu taşıma araçlarının kullanım oranı Corona virüsü salgını nedeniyle yüzde 59,1 azaldı. İBB verilerine göre, 18 Mart Çarşamba günü sadece 2 milyon 866 bin 581 adet yolculuk yapıldı. 4 Mart Pazartesi günü bu rakam 7 milyon 441 bin 316 adet olarak gerçekleşmişti
Kaynak: DailyMotion.com
Etiketler : Koronavirüs, İstanbul, Güncel