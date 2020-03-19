İstanbul'da toplu taşıma kullanımı yüzde 59.1 düştü

İstanbul 'da toplu ulaşım araçlarını kullanım oranı yüzde 59.1 düştü. Yetkililer, vatandaşların hijyen uyarılarına ve sosyal izolasyona özen göstermeleri konusundaki uyarılarının devam ettiğini belirti. 11 Mart 2020 tarihinde toplu ulaşım araçları 7 milyon bin 360 kez kullanılmışken, 18 Mart 2020 tarihinde toplu ulaşım araçları 2 milyon 866 bin 581 kez kullanıldı.

Kaynak: DHA