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İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMADA MASKELİ DÖNEM BAŞLADI

*Görevliler durak girişlerinde maske dağıttı.

04.04.2020 09:13 | Son Güncelleme: 04.04.2020 09:13
İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMADA MASKELİ DÖNEM BAŞLADI

*Görevliler durak girişlerinde maske dağıttı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Hasan YILDIRIM- Gamze ŞİMŞEK- Murat SOLAK- Cemil ÖZDEMİR-Cemal YURTTAŞ/ İSTANBUL DHA

İstanbul 'da Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu getirildi. Vatandaşların büyük çoğunluğu maske takarken maskesi olmayan yolculara güvenlik noktasında maske dağıtıldı.

Koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde dün gece yarısı yeni tedbirler alındı. Bu kapsamda otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarını kullanan yolcuların maske takma zorunluluğu getirildi. Metro ve metrobüslerde çoğu yolcunun bu kurala uyduğu gözlenirken bazı yolcuların maske takmadığı dikkat çekti. Maskesiz yolcular toplu taşıma araçlarına alınmazken, turnikelerde bulunan güvenlik noktalarından ücretsiz maske dağıtıldı. Metro istasyonlarında yolculara sık sık maske takmaları ve temizliğe önem vermeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.

Görüntü Dökümü

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ÜSKÜDAR

-Altunizade Metro istasyonunda anonslu uyarı yapılması

-Altunizade Metroyu kullanan vatandaşlar

-Altunizade metrobüsü kullanacak vatandaşlarla röp

-Altunizade Maske takan yolcular

-Altunizade Maske takmayan yolcular

-Altunizade Maske takmayan yolculara maske verilmesi

-Altunizade Muhabir anons (Gamze Şimşek)

BEŞİKTAŞ

- Zincirlikuyu durağından görüntü

-Zincirlikuyu Maske takan yolcular

-Zincirlikuyu otobüsten görüntü

-Zincirlikuyu otobüsün camına asılan yazı

-Zincirlikuyu metrobüs durağından görüntü

Zincirlikuyu Maske takmayan yolculara maske verilmesi

-Zincirlikuyu Maske alan yolcular

-Genel ve detay

ŞİRİNEVLER

-Şirinevler durağından görüntü

-Metrobüse binenler

-Maske daıtan görevli

-Detaylar

EMİNÖNÜ

-Vapurdan inenler

-Maske takanlar

-Detaylar


Kaynak: DHA

Etiketler: Zincirlikuyu, İstanbul, Güncel
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