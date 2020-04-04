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İstanbul'da toplu taşımada yeni düzenleme

İstanbul'da toplu taşımaya getirilen yeni düzenlemeyle 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak, Moda, İstiklal Caddesi ile Kabataş-Taksim Füniküler hattı seferleri ise durdurulacak.

04.04.2020 21:46 | Son Güncelleme: 04.04.2020 21:46
İstanbul'da toplu taşımada yeni düzenleme
İstanbul 'da toplu taşımaya getirilen yeni düzenlemeyle 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak, Moda, İstiklal Caddesi ile Kabataş-Taksim Füniküler hattı seferleri ise durdurulacak.

İstanbul'da toplu taşımaya yönelik yeni düzenlemeler getirildi. Yapılan yeni düzenlemelere göre 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak, Moda, İstiklal Caddesi ile Kabataş-Taksim Füniküler hattı seferleri durdurulacak ve metro istasyonlarında acil aydınlatma sistemine geçileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››İstanbul'da toplu taşımada yeni düzenleme - Haberler

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