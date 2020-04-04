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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma kullananlara ücretsiz maske dağıttı

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu getirilirken İBB, maskesiz otobüslere binmeye çalışan vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı.

04.04.2020 09:38 | Son Güncelleme: 04.04.2020 10:34

İstanbul 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu getirilirken, maskesiz otobüslere binmeye çalışan vatandaşlara ise güvenlik görevlileri tarafından maske dağıtıldı.

Türkiye'de Kovid-19 karşı alınan önlemler çerçevesinde yeni tedbirler alındı. İBB bu kapsamda metrobüs, metro, otobüs ve şehir hatları vapurlarını kullanan yolculara maske takma zorunluluğu getirildi.

İBB'DEN ÜCRETSİZ MASKE DAĞITIMI

Metro ve metrobüslerde çoğu yolcunun maske takma kuralına uyarken, bazı yolcuların maskesinin olmadığı görüldü. Maskesi olmayan yolcular toplu taşıma araçlarına alınmazken, metrobüs turnikelerinde güvenlik görevlileri tarafından ücretsiz maske dağıtıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma kullananlara ücretsiz maske dağıttı

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Güncel

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da toplu taşımayı kullananlara maske dağıtılıyor
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