Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İstanbul'da toplu taşımayı kullananlara maske dağıtılıyor

İstanbul'da toplu taşımayı kullananlara maske dağıtılıyor İstanbul'da korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu getirilirken, maskesiz otobüslere binmeye çalışan vatandaşlara ise güvenlik görevlileri tarafından maske dağıtıldı.

04.04.2020 09:43 | Son Güncelleme: 04.04.2020 09:46
İstanbul 'da toplu taşımayı kullananlara maske dağıtılıyor
İSTANBUL - İstanbul'da korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu getirilirken, maskesiz otobüslere binmeye çalışan vatandaşlara ise güvenlik görevlileri tarafından maske dağıtıldı.
Türkiye'de korona virüs (Kovid-19)'a karşı alınan önlemler çerçevesinde yeni tedbirler alındı. Bu kapsamda metrobüs, metro, otobüs ve şehir hatları vapurlarını kullanan yolculara maske takma zorunluluğu getirildi. Metro ve metrobüslerde çoğu yolcunun maske takma kuralına uyarken bazı yolcuların maskesinin olmadığı görüldü. Maskesi olmayan yolcular toplu taşıma araçlarına alınmazken, metrobüs turnikelerinde güvenlik görevlileri tarafından ücretsiz maske dağıtıldı. İstanbul’da toplu taşımayı kullananlara maske dağıtılıyor

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Genel

Haberin Videosu :

İstanbul'da toplu taşımayı kullananlara maske dağıtılıyor
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› genel ››İstanbul'da toplu taşımayı kullananlara maske dağıtılıyor - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

11:28: Samsun'da fırında şeffaf brandalı korona önlemi - Haberler 11:25: Korona virüs nedeniyle İstanbul'un sahilleri boş kaldı - Haberler 11:23: İstanbul'da sahte dezenfektan operasyonu - Haberler 11:21: Zonguldaklı müzisyenlerden "Bizde varız" videosu - Haberler 11:18: Yasağa rağmen sahile yürüyüşe çıkan kadın: "Evde canım sıkılıyor, bizi nereye kadar tutacaklar" - Haberler 10:30: Koronavirüs vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de çağrılara kimse aldırış etmiyor 10:25: Koronavirüs salgınının en son ulaşacağı ülke hangisi olur? Ada ülkesi Nauru, ön plana çıkıyor - Haberler 09:36: Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu üyeleriyle ilgili önerisini canlı yayında reddetti - Haberler 09:32: Koronavirüsü yenen Bursalı vatandaş, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı - Haberler 08:44: Türk profesör, aşıyı bulmak için kendini laboratuvarda karantinaya aldı - Haberler 06:48: Son dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırlayıp sunduğu infaz yasası, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi - Haberler 03:11: Koronavirüs nedeniyle şehir giriş çıkışlarının kapatılacağını öğrenen baba kız, pijamayla yollara düştü