Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İstanbul'da toplu taşımayı kullananlara maske dağıtılıyor

İstanbul'da Korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu getirilirken, maskesiz otobüslere binmeye çalışan vatandaşlara ise güvenlik görevlileri tarafından maske dağıtıldı.

04.04.2020 09:55 | Son Güncelleme: 04.04.2020 09:58
İstanbul 'da Korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu getirilirken, maskesiz otobüslere binmeye çalışan vatandaşlara ise güvenlik görevlileri tarafından maske dağıtıldı.
Türkiye'de Korona virüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler çerçevesinde yeni tedbirler alındı. Bu kapsamda metrobüs, metro, otobüs ve şehir hatları vapurlarını kullanan yolculara maske takma zorunluluğu getirildi. Metro ve metrobüslerde çoğu yolcunun maske takma kuralına uyarken, bazı yolcuların maskesinin olmadığı görüldü. Maskesi olmayan yolcular toplu taşıma araçlarına alınmazken, metrobüs turnikelerinde güvenlik görevlileri tarafından ücretsiz maske dağıtıldı.
(Selim Bayraktar/İHA) İstanbul’da toplu taşımayı kullananlara maske dağıtılıyor

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Güncel

Haberin Videosu :

İstanbul'da toplu taşımayı kullananlara maske dağıtılıyor
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››İstanbul'da toplu taşımayı kullananlara maske dağıtılıyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Fotoğraf, bu sabah vaka sayısında ikinci sırada olan ilimizde çekildi Haberler
Fotoğraf, bu sabah vaka sayısında ikinci sırada olan ilimizde çekildi
Koronavirüs salgınının en son ulaşacağı ülke hangisi olur? Belki de adını ilk kez duyacaksınız Haberler
Koronavirüs salgınının en son ulaşacağı ülke hangisi olur? Belki de adını ilk kez duyacaksınız
Koronavirüse aldırış etmediler! Halk, HES projesine tepki için toplandı Haberler
Koronavirüse aldırış etmediler! Halk, HES projesine tepki için toplandı
İBB, toplu taşımaya maskesiz binmek isteyenlere ücretsiz maske dağıttı Haberler
İBB, toplu taşımaya maskesiz binmek isteyenlere ücretsiz maske dağıttı
Erdoğan’ın açıklamasını duyan baba kız, pijamayla yollara düştü Haberler
Erdoğan'ın açıklamasını duyan baba kız, pijamayla yollara düştü
Türk profesör, aşıyı bulmak için kendini laboratuvara kilitledi Haberler
Türk profesör, aşıyı bulmak için kendini laboratuvara kilitledi
Koronavirüsü yenen Bursalı vatandaş, hastalığın belirtilerini anlattı Haberler
Koronavirüsü yenen Bursalı vatandaş, hastalığın belirtilerini anlattı
Geçimini 20 papaya ağacından karşılıyor! Kilosu 10 lira Haberler
Geçimini 20 papaya ağacından karşılıyor! Kilosu 10 lira

Son Dakika Güncel Haberleri

11:28: Rektör yardımcısı, evlerinden çıkamayanlara kemanıyla moral veriyor - Haber 11:28: Allianz Türkiye'den ücretsiz görüntülü doktor hizmeti - Haber 11:28: TES-İŞ Başkanı Akma: "Sayaç okunmaması kararı genele uygulanmalı" - Haber 11:28: Türkiye Vakfı'ndan "Salgında sokak hayvanlarını unutma" çağrısı - Haber 11:27: KAĞITHANE'DE EVDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI - Haber 10:30: Koronavirüs vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de çağrılara kimse aldırış etmiyor - Haber 09:38: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma kullananlara ücretsiz maske dağıttı - Haber 09:31: Mahallelerinde HES projesi istemeyen vatandaşlar, koronavirüsü hiçe sayıp protesto başlattı - Haber 09:16: Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştı - Haber 09:13: İstanbul'a giriş çıkış izni verilecek istisnalar! Vali Yerlikaya 6 madde sıraladı - Haber 03:11: Koronavirüs nedeniyle şehir giriş çıkışlarının kapatılacağını öğrenen baba kız, pijamayla yollara düştü - Haber