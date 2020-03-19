İstanbul’da toplu ulaşım kullananların sayısı yüzde 60 oranında azaldı

İstanbul 'da yeni tip koronavirüs nedeni ile toplu taşıma araçlarının kullanım oranı yüzde 60 oranında düştü. 4 Mart Çarşamba günü toplu taşıma araçlarını yaklaşık 7 milyon 441 bin kişi kullanırken bu sayı dün itibariye 2 milyon 866 bin 581 kişiye kadar geriledi.

TOPLU TAŞIMA KULLANANLARIN YÜZDE 60 AZALDI

İstanbul'da toplu taşıma araçlarını kullanım oranı koronavirüs nedeniyle yüzde 60 seviyesine kadar düştü. 4 Mart Çarşamba günü 7 milyon 441 bin 717 kişi tarafından kullanılan toplu taşıma araçları, 11 Mart Çarşamba günü 7 milyon 1 bin 360 olurken, bu sayı yüzde 60 oranına düşerek 2 milyon 866 bin 581 kişiye kadar geriledi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU DA AZALDI

Öte yandan trafik yoğunluğunun gün içerisinde yüzde 20'ye düştüğü İstanbul'da, boş yollar drone ile görüntülendi. Normal zamanlarda trafik yoğunluğunun yaşandığı köprüler, E-5 ve TEM otoyolu adeta tatil günlerini andırdı.

Kaynak: İHA

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