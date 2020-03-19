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İstanbul'da toplu ulaşım kullanımı yüzde 60 oranında düştü

İstanbul'da yeni tip korona virüs nedeni ile toplu taşıma araçlarının kullanım oranı yüzde 60 oranında düştü.

19.03.2020 13:20 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:20
İstanbul'da toplu ulaşım kullanımı yüzde 60 oranında düştü
İstanbul 'da yeni tip korona virüs nedeni ile toplu taşıma araçlarının kullanım oranı yüzde 60 oranında düştü. 4 Mart Çarşamba günü toplu taşıma araçlarını yaklaşık 7 milyon 441 bin kişi kullanırken bu sayı dün itibariye 2 milyon 866 bin 581 kişiye kadar geriledi.
İstanbul'da toplu taşıma araçlarını kullanım oranı korona virüs nedeniyle yüzde 60 seviyesine kadar düştü. 4 Mart Çarşamba günü 7 milyon 441 bin 717 kişi tarafından kullanılan toplu taşıma araçları, 11 Mart Çarşamba günü 7 milyon 1 bin 360 olurken bu sayı yüzde 60 oranına düşerek dün itibariyle 2 milyon 866 bin 581 kişiye kadar geriledi.
Öte yandan trafik yoğunluğunun gün içerisinde yüzde 20'e düştüğü İstanbul'da yollar drone ile görüntülendi. Normal zamanlarda trafik yoğunluğunun yaşandığı boğaz köprüleri, E-5 ve TEM otoyolu adeta tatil günlerini andırdı.
(Ertuğrul Gün/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Çarşamba, İstanbul, Güncel

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