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İstanbul'da toplu ulaşım yaklaşık yüzde 88 düştü

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) verilerine göre, iş gününde toplu ulaşımdaki yolculuk sayısı, yaklaşık yüzde 88 düştü.

07.04.2020 17:44 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:44
İstanbul'da toplu ulaşım yaklaşık yüzde 88 düştü
İSTANBUL  Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) verilerine göre, iş gününde toplu ulaşımdaki yolculuk sayısı, yaklaşık yüzde 88 düştü. 2 Mart 2020 pazartesi günü, toplu ulaşım araçlarında 7 milyon 389 bin 131 yolculuk yapılmasına karşılık, 6 Nisan 2020 pazartesi günü 896 bin 974 yolculuk yapıldı.

İBB yetkilileri, 5 nisan pazar günü toplu ulaşım araçlarında 382 bin 492 geçiş hakkı kullanılırken, iş günü 6 nisan pazartesi günü 514 bin 482 artış ile 896 bin 974 geçiş hakkı kullanıldığını söylediler.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel
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