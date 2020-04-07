İstanbul'da toplu ulaşım yaklaşık yüzde 88 düştü
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) verilerine göre, iş gününde toplu ulaşımdaki yolculuk sayısı, yaklaşık yüzde 88 düştü.
07.04.2020 17:44 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:44
İBB yetkilileri, 5 nisan pazar günü toplu ulaşım araçlarında 382 bin 492 geçiş hakkı kullanılırken, iş günü 6 nisan pazartesi günü 514 bin 482 artış ile 896 bin 974 geçiş hakkı kullanıldığını söylediler.- İstanbul
Kaynak: DHA
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