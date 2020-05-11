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İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIMDA BU SABAH

İSTANBUL'da bu sabah toplu ulaşımda önceki günlere göre yoğunluk yaşandı.

11.05.2020 09:40 | Son Güncelleme: 11.05.2020 09:44
İSTANBUL'da bu sabah toplu ulaşımda önceki günlere göre yoğunluk yaşandı.
Normalleşmenin ilk adımları olarak berberler, kuaförler, güzellik salonları ve alışveriş merkezleri bugün açılıyor. Normalleşme adımlarıyla toplu ulaşımın bu sabah önceki günlere göre daha yoğun olduğu görüldü. Sögütlüçeşme metrobüs durağı ile Kadıköy otobüs duraklarında bekleyenlerin sayısının artması dikkat çekti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, bugün yoğunluk beklendiği belirtilerek vatandaşlar kısıtlamanın devam ettiği toplu ulaşım konusunda uyarılmıştı. İSTANBUL’DA TOPLU ULAŞIMDA BU SABAH

Kaynak: DHA

Etiketler: Sabah, Güncel, Haber

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