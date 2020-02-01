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İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIMDA MASKELİLER DİKKAT ÇEKTİ

İSTANBUL'da toplu ulaşımda maske takanlar dikkat çekti.

01.02.2020 16:50 | Son Güncelleme: 01.02.2020 16:50 İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIMDA MASKELİLER DİKKAT ÇEKTİ
İSTANBUL'da toplu ulaşımda maske takanlar dikkat çekti.

Korona virüsü ve grip, 'da metrobüste maske ile dolaşanların sayısını artırdı.

Virüsten korunmak için maske taktığını belirten Fatmagül Sever, "Maskemi grip ve virüsler için önlem amaçlı takıyorum. Sağlığımız için güvenliğimiz için takıyorum. Maske takmayı da herkese tavsiye ederim. Dünya Sağlık Örgütü alarm verirken ben tabi ki korkuyorum. Hepimizin önlem alması, ülkemizin daha çok dikkat etmesi lazım" dedi.

Sever, "Özellikle küçük çocuklar için, okullara, hastanelerde, toplu taşıma araçlarında önlem alınmasını istiyorum. Dışarı çıktığımda, toplu taşımaya bindiğimde evimde olmadığım her an maskeyi kullanıyorum. Aileme, komşularıma ve küçük çocuklara kullanmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu. Toplu taşıma aracından inen Gülten Kara da, "Maske kullanıyoruz, toplu taşımalarda virüslere karşı kendimizi korumak zorundayız. Haberlerden sonra ne kadar ciddi bir hastalıkla karşı karşıya olduğumuzu gördük" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Maske takan 3 kadın ila röportaj

Metrobüs çıkış merdivenlerinden genel ve detay görüntü


- İstanbul

İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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