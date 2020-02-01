İstanbul'da toplu taşıma araçlarında maske kullananların sayısı her geçen gün artıyor

Çin'in Vuhan kentinden yayılan ve tüm dünyaya korku saran koronavirüs sebebiyle toplamda 259 kişi hayatını kaybetti. 10 binin üzerinde kişiye koronavirüs bulaştı. Tüm dünya ülkeleri koronavirüs kendi topraklarına bulaşmasın diye alarma geçti. İstanbul 'da toplu taşıma aracı kullanan vatandaşlar arasında maske takanların sayısı hayli yükseldi.

"HERKESE MASKE TAKMAYI TAVSİYE EDİYORUM"

Türkiye'de henüz koronavirüse rastlanmadı ancak vatandaşlar kendilerince bazı önlemler almaya başladı. Virüsten korunmak için toplu taşımada maske taktığını belirten Fatmagül Sever, "Maskemi grip ve virüsler için önlem amaçlı takıyorum. Sağlığımız için güvenliğimiz için takıyorum. Maske takmayı da herkese tavsiye ederim. Dünya Sağlık Örgütü alarm verirken ben tabii ki korkuyorum. Hepimizin önlem alması, ülkemizin daha çok dikkat etmesi lazım" dedi.

"EVİMDE OLMADIĞIM HER AN MASKE KULLANIYORUM"

Sever, "Özellikle küçük çocuklar için, okullara, hastanelerde, toplu taşıma araçlarında önlem alınmasını istiyorum. Dışarı çıktığımda, toplu taşımaya bindiğimde evimde olmadığım her an maskeyi kullanıyorum. Aileme, komşularıma ve küçük çocuklara kullanmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

"KENDİMİZİ KORUMAK ZORUNDAYIZ"

Toplu taşıma aracından inen Gülten Kara, "Maske kullanıyoruz, toplu taşımalarda virüslere karşı kendimizi korumak zorundayız. Haberlerden sonra ne kadar ciddi bir hastalıkla karşı karşıya olduğumuzu gördük" dedi.

NE OLMUŞTU?

Yeni tip koronavirüs ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Çinli yetkililer virüs yüzünden bugüne kadar 213 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Virüs bulaşan kişilerin sayısının bin 527'sinin durumu ağır olmak üzere, 9 bin 692'ye çıkarken Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs salgını nedeniyle küresel acil durum ilan etmişti.