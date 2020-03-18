İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIMDA YÜZDE 52'LİK DÜŞÜŞ
İSTANBUL'da toplu ulaşım araçlarını kullanımdaki düşüş sürüyor.
18.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:40
İSTANBUL'da toplu ulaşım araçlarını kullanımdaki düşüş sürüyor. Bir hafta öncesine göre düşüş yüzde 52 oldu. 3 Mart'ta yolculuk sayısı 7 milyon 531 bin 386 idi. 10 Mart'ta 7 milyon 51 bin 925'e düşen yolculuk sayısı 17 Mart'ta 3 milyon 387 bin 150 oldu. İBB yetkilileri, İstanbul 'da vatandaşların toplu taşıma kullanım oranındaki düşüş trendi sürdüğünü belirterek, resmi makamlardan gelen uyarılara uygun hareket edilmesinin önemine dikkat çekti.
Kaynak: DHA
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