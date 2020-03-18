İstanbul'da toplu ulaşımda yüzde 52'lik düşüş

İSTANBUL'da toplu ulaşım araçlarını kullanımdaki düşüş sürüyor. Bir hafta öncesine göre düşüş yüzde 52 oldu. 3 Mart'ta yolculuk sayısı 7 milyon 531 bin 386 idi. 10 Mart'ta 7 milyon 51 bin 925'e düşen yolculuk sayısı 17 Mart'ta 3 milyon 387 bin 150 oldu. İBB yetkilileri, İstanbul 'da vatandaşların toplu taşıma kullanım oranındaki düşüş trendi sürdüğünü belirterek, resmi makamlardan gelen uyarılara uygun hareket edilmesinin önemine dikkat çekti.

Kaynak: DHA