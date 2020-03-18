Menü
Haberler ›› Güncel ››İstanbul'da toplu ulaşımda yüzde 52'lik düşüş - Güncel

İstanbul'da toplu ulaşımda yüzde 52'lik düşüş

İSTANBUL'da toplu ulaşım araçlarını kullanımdaki düşüş sürüyor.

18.03.2020 14:41 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:41
İstanbul'da toplu ulaşımda yüzde 52'lik düşüş

İSTANBUL'da toplu ulaşım araçlarını kullanımdaki düşüş sürüyor.  Bir hafta öncesine göre düşüş yüzde 52 oldu. 3 Mart'ta yolculuk sayısı 7 milyon 531 bin 386 idi. 10 Mart'ta 7 milyon 51 bin 925'e düşen yolculuk sayısı 17 Mart'ta 3 milyon 387 bin 150 oldu. İBB yetkilileri, İstanbul 'da vatandaşların toplu taşıma kullanım oranındaki düşüş trendi sürdüğünü belirterek, resmi makamlardan gelen uyarılara uygun hareket edilmesinin önemine dikkat çekti.


Kaynak: DHA

Etiketler : İstanbul, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi Güncel
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti Güncel
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Erdoğan Güncel
Erdoğan "Güzel bir tablo bizi bekliyor" deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti
Son dakika: İngiltere'de 54 yaşındaki bir Türk, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti Güncel
Son dakika: İngiltere'de 54 yaşındaki bir Türk, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım Güncel
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım
Koronavirüs tespit edilen ünlü sunucu Burak Akkul'un sağlık durumuna ilişkin eşinden açıklama geldi Güncel
Koronavirüs tespit edilen ünlü sunucu Burak Akkul'un sağlık durumuna ilişkin eşinden açıklama geldi
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü