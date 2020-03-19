İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIMDA YÜZDE 59'LUK DÜŞÜŞ

-18 Mart'ta 2 milyon 866 bin 581 kişi toplu ulaşım kullandı.

İSTANBUL'da toplu ulaşım araçlarını kullanımda bir hafta öncesine göre düşüş yüzde 59 oldu. 4 Mart'ta yolculuk sayısı 7 milyon 740 bin 717 idi. 11 Mart'ta 7 milyon bin 360'a düşen yolculuk sayısı 18 Mart'ta 2 milyon 866 bin 581 oldu. İBB yetkilileri, İstanbul 'da vatandaşların toplu taşıma kullanım oranındaki düşüş trendi sürdüğünü belirterek, resmi makamlardan gelen uyarılara uygun hareket edilmesinin önemine dikkat çekti.

Kaynak: DHA