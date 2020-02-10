İstanbul'da toplu ulaşımda zamlı ilk gün (1)

İSTANBUL'da toplu ulaşımda yüzde 35 zamlı dönem başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşıma yüzde 35 oranında zam yaptığını açıklamıştı. İstanbullular bugün itibariyle zamlı tarifeden yolculuk yapmaya başladı. Altunizade Metrobüs istasyonuna gelen bir kişi, "Bayağı zam geldi. Ne yapacağız bilmiyorum" dedi. Başka bir kişi ise "Asgari ücretle çalışıyoruz ama maaşımızın yarısını yola veriyoruz. Halk mağdur yani bu insanların yarısı asgari ücretle çalışıyor. O da yola gidiyor, ekmeğe gidiyor" diye konuştu.

- İistanbul