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İstanbul'da toplu ulaşımda zamlı ilk gün

İSTANBUL'da toplu ulaşımda yüzde 35 zamlı dönem başladı.

10.02.2020 12:19 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:25
İSTANBUL'da toplu ulaşımda yüzde 35 zamlı dönem başladı.
Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşıma yüzde 35 oranında zam yaptığını açıklamıştı. İstanbullular bugün itibariyle zamlı tarifeden yolculuk yapmaya başladı.
Altunizade Metrobüs istasyonuna gelen bir kişi, 'Bayağı zam geldi. Ne yapacağız bilmiyorum" dedi.
Başka bir kişi ise 'Asgari ücretle çalışıyoruz ama maaşımızın yarısını yola veriyoruz. Halk mağdur yani bu insanların yarısı asgari ücretle çalışıyor. O da yola gidiyor, ekmeğe gidiyor" diye konşuştu.
İstanbul'da toplu ulaşımda zamlı ilk gün

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA


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