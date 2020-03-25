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İstanbul'da toplu ulaşımı kullananlar azaldı

İstanbul'da toplu ulaşımı kullanım oranları her geçen gün düşüyor.

25.03.2020 15:11 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:11
İstanbul'da toplu ulaşımı kullananlar azaldı
İstanbul 'da toplu ulaşımı kullanım oranları her geçen gün düşüyor. 3 Mart  salı günü 7 milyon 531 bin 386 olan kullanım sayısı, uyarılar ve tedbirler sonucu  24 Mart salı günü 1 milyon 263 bin 729'a düştü. Bu süredeki düşüş oranı yüzde 83.2 oldu.

İBB yetkililerinden edinilen bilgiye göre, geçen hafta salı günü (17 Mart) toplu ulaşım araçları 3 milyon 387 bin 150 defa, 3 Mart  salı günü ise 7 milyon 531 bin 386 defa kullanılmıştı. 24 mart salı gününe ait kullanım sayısı ise 1  milyon 263 bin 729 oldu. Kullanım oranı 16,2 olarak hesaplandı. 22 mart pazar günü ise toplu ulaşım araçları 816 bin 270 defa kullanılmıştı.

Öte yandan İETT, otobüslere astığı duyurularda, tüm toplu ulaşım araçlarında yolcuların ikili koltuklarda tek tek oturmaları kararı verildiğini duyurdu.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel

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