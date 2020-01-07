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İstanbul'da trafiğe hava muhalefeti

İstanbul'da 2 gündür etkisini sürdüren yağış ve fırtına sebebiyle ana arterlerde trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

07.01.2020 09:00 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:01
'da 2 gündür etkisini sürdüren yağış ve fırtına sebebiyle ana arterlerde trafik zaman zaman durma noktasına geldi. saatlerinde işe giden insanların yaşadığı zor anlar kameralara yansırken, bölgesinde yağış zaman zaman sulu kar şeklinde oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarıları yapılan şiddetli fırtına ve yağışlı hava, İstanbul kent gelinde sabah saatlerinde de etkisini gösterdi. Sabah erken saatlerde ana arterlerde trafiğin yoğun olduğu görüldü. Aynı zamanda toplu taşımayla ve yürüyerek işe, okula giden vatandaşların rüzgar ve yağış sebebiyle yaşadığı zor anlar kameralara yansıdı. Rüzgardan dolayı vatandaşların ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Yağışlar zaman zaman Beylikdüzü çevresinde sulu kar şeklinde olurken, trafik yoğunluğu uygulamalarda yüzde 70'li seviyelere yaklaştı.
(İHA)
İstanbul'da trafiğe hava muhalefeti

Beylikdüzü, İstanbul, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA


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