İstanbul'da trafiğe Korona virüs etkisi
- İstanbul'da trafiğe Korona virüs etkisi Yüzde 26 yoğunluk ile tarihin en düşük seviyelerinden birini gördü Dünyada birçok ülkede ölümlere sebep olan korona virüsün Türkiye'de 18 kişide tespit edilmesinin ardından İstanbul trafiğinde yoğunluk seviyesi yüzde 26 oranına kadar düştü.
16.03.2020 15:36 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:38
- İstanbul 'da trafiğe Korona virüs etkisiYüzde 26 yoğunluk ile tarihin en düşük seviyelerinden birini gördü
İSTANBUL - Dünyada birçok ülkede ölümlere sebep olan korona virüsün Türkiye 'de 18 kişide tespit edilmesinin ardından İstanbul trafiğinde yoğunluk seviyesi yüzde 26 oranına kadar düştü. Düşüş ile birlikte normal zamanlarda kırmızı olan trafik yoğunluğu yeşile büründü. Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini gösteren korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından tedirginlik yaşayan vatandaşlar kalabalık ortamlardan uzaklaşmaya başladı. Yetkililerden gelen 'evlerinizden çıkmayın' uyarısına uyan vatandaşlar, İstanbul trafiğinde normal zamanlarda zor görünen trafik yoğunluğunu yüzde 26'ya kadar düşmesine neden oldu. Özellikle İstanbul'da öğleden sonra artan trafiğin saat 14.00'da yüzde 26 olarak ölçülmesi şaşkınlık oluşturdu. Normal zamanlarda trafik yoğunluğuna bağlı olarak kırmızıya bürünen İBB CepTrafik uygulaması adeta yeşile büründü. Öten yandan azalan yoğunluk İBB'nin yol kameralarına da yansıdı.
İSTANBUL - Dünyada birçok ülkede ölümlere sebep olan korona virüsün Türkiye 'de 18 kişide tespit edilmesinin ardından İstanbul trafiğinde yoğunluk seviyesi yüzde 26 oranına kadar düştü. Düşüş ile birlikte normal zamanlarda kırmızı olan trafik yoğunluğu yeşile büründü. Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini gösteren korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından tedirginlik yaşayan vatandaşlar kalabalık ortamlardan uzaklaşmaya başladı. Yetkililerden gelen 'evlerinizden çıkmayın' uyarısına uyan vatandaşlar, İstanbul trafiğinde normal zamanlarda zor görünen trafik yoğunluğunu yüzde 26'ya kadar düşmesine neden oldu. Özellikle İstanbul'da öğleden sonra artan trafiğin saat 14.00'da yüzde 26 olarak ölçülmesi şaşkınlık oluşturdu. Normal zamanlarda trafik yoğunluğuna bağlı olarak kırmızıya bürünen İBB CepTrafik uygulaması adeta yeşile büründü. Öten yandan azalan yoğunluk İBB'nin yol kameralarına da yansıdı.
Kaynak: İHA
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