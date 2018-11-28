İstanbul'da Trafiği Tehlikeye Düşüren Kişiye Gözaltı

Pendik
'te trafikte tehlikeli araç kullandığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Kurtköy
mevkisinde trafikte tehlikeli araç kullanırken diğer sürüler tarafından çekilen görüntüler sosyal medyaya yüklendi.
Görüntülerin kısa sürede yayılması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, olayla ilgili çalışma başlattı. Polis
, görüntülerden otomobilin plakasını tespit etti.
Ekipler, 34 RZ 7181 plakalı otomobilin sürücüsü K.T'yi gözaltına aldı. Şüpheli hakkında, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmekten bin 2 lira, kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde veya kişilere zara verecek şekilde saygısızca sürmekten 108 lira para cezası kesildi.
Sürücü belgesine 60 gün el konulduğu öğrenilen K.T adli işlem yapılmak üzere Yenişehir
Polis Merkez
Amirliğine sevk edildi.
Öte yandan 1 Kasım'da Fatih
Ayvansaray Caddesi üzerinde yapılan trafik uygulamasında kendisine işlem yapılırken çığlık atarak engellemeye çalışan kadın sürücü Ö.A.T'ye emniyet kemeri takmamaktan, seyir halinde telefon ile konuşmak ve muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmak suçlarından 578 lira para cezasının kesildiği öğrenildi.
28 Kasım 2018 Çarşamba 16:02