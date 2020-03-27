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İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu cuma akşamı yollar boş kaldı

Türkiye'de korona virüsün görülmesi ile birlikte İstanbul trafiği tarihi günlerini yaşıyor.

27.03.2020 17:05 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:21
İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu cuma akşamı yollar boş kaldı
Türkiye 'de korona virüsün görülmesi ile birlikte İstanbul trafiği tarihi günlerini yaşıyor. Cuma günleri büyük yoğunluğun yaşandığı İstanbul'da bugün yollar bomboş kaldı. Yoğunluk akşam saatlerinde yüzde 17'ye kadar düştü. Boş kalan yollar havadan görüntülendi.

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını önlemleri çerçevesinde vatandaşlar sokağa çıkmayınca bu durum trafiğe de yansıdı. Her cuma akşamı yoğunluğun olduğu akşam saatlerinde kırmızı alarm verip kilitlenen İstanbul trafiğinde bugün yoğunluk seviyesi akşam 16: 30 itibariyle yüzde 17 oranına kadar düştü. Normal zamanlarda yüzde 80'lere varan ve kırmızı olan trafik yoğunluğu haritası yeşile büründü.

Trafiğin en çok yoğun olduğu bölgeler, köprüler, TEM bağlantı yolları, Mahmutbey kavşağı ve Avrasya Tüneli girişi bomboş kaldı. Zorunluluktan dolayı trafiğe çıkan vatandaşların ise akıcı bir şekilde seyir ettikleri görüldü. İstanbul'un önemli yollarında azalan trafik ise havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Türkiye, Güncel

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